العثور على 3 عمال فلسطينيين اختفوا لساعات على الحدود بين غزة ومصر

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، العثور على 3 عمال فلسطينيين، كانوا قد اختفوا ظهر اليوم الإثنين لعدة ساعات على الحدود مع مصر.

وأكّد بيان صادر عن المتحدّث باسم الوزارة إياد البزم: “العثور على العمال الثلاثة الذين اختفوا صباح اليوم على الحدود الفلسطينية المصرية، وعودتهم سالمين”.

ولم يقدّم المتحدّث المزيد من التوضيحات حول الحادثة.

وكان البزم، أعلن في وقت سابق عن اختفاء العمال داخل أحد الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيقات لمعرفة مصيرهم”.

من جهتها، قالت مواقع إلكترونية مقربة من حماس، إن العمال على الأرجح تمّ خطفهم من قبل مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وعززت حماس إجراءاتها منذ عدة أشهر ضد تنظيم داعش على الحدود بين قطاع غزة ومصر بموجب تفاهمات مع السلطات المصرية، لزيادة ضبط السياج الحدودي ومنع تنقل المسلحين.

وقتل عدد من الأشخاص في انهيارات أنفاق في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، ولكن لم ترد أي تقارير عن انهيار في شبكة الأنفاق في القطاع اليوم.

وقال شاهد طلب عدم الكشف عن اسمه إن “مجموعة من المسلحين الملثمين ارتدوا ملابس تشبه ملابس الجماعات السلفية المتشددة، اقتادوا العمال الثلاثة من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري”.

ولم تؤكّد السلطات في قطاع غزة هذه الرواية.

وتعتبر هذه الحادثة، الأولى من نوعها بعد تسلّم الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله مسؤولية الوزارات والهيئات الحكومية في القطاع.

ويسود توتر غير علني بين الجماعات السلفية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي قامت خلال الأشهر الأخيرة باعتقال العشرات من نشطاء هذه الجماعات.