السجن لرئيس تحرير صحيفة سودانية اتهم أسرة البشير‎ بـ”الفساد”

المصدر: ا ف ب‎

أصدرت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 6 أشهر بحق رئيس تحرير صحيفة بارزة لنشره مقالًا يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد.

كما أصدرت المحكمة حكمًا على كاتب المقال الذي نشر العام 2012 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس تحرير صحيفة “التيار” اليومية المستقلة، عثمان ميرغني: “أمرتني المحكمة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني (ما يعادل 1,428 دولار أمريكي) أو السجن 6 أشهر”.

وأضاف ميرغني: “قررت عدم دفع المال، وأنا الآن في انتظار السلطات لتأخذني إلى السجن”.

وأشار إلى أن المقال الذي نشر بصحيفته العام 2012 وكتبه محمد زين العابدين “حمل اتهامات بفساد أسرة البشير”.

وبعد نشر المقال، تقدم جهاز الأمن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الإثنين.

وميرغني الذي تلقى تعليمًا هندسيًا، ولكنه تحول إلى الصحافة، عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية، ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات.

ويصادر جهاز الأمن والمخابرات، من حين إلى آخر النسخ المطبوعة من الصحيفة.

وفي تموز/ يوليو 2014، اعتدى رجال مسلحون على ميرغني داخل مكتبه بالصحيفة.

ووضع تقرير “مراسلون بلا حدود” للعام 2016 السودان، ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حرية الصحافة في العالم، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن والمخابرات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين.