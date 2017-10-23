قتلى وجرحى من الشرطة العراقية بهجوم انتحاري في الموصل‎

قال مصدر أمني عراقي، إن شرطييْن قتلا وأصيب اثنان آخران، بهجوم انتحاري في “الموصل القديمة” بمحافظة “نينوى“.

وأوضح النقيب إحسان حيدر، من الشرطة الاتحادية أن “الهجوم نفذه انتحاري من تنظيم “داعش” كان يرتدي حزامًا ناسفًا، في منطقة الطوالب ضمن الموصل القديمة وسط المدينة”.

ولفت إلى أن “الشرطة تمكنت من قتل 2 من عناصر التنظيم، الذين شنوا هجومًا مسلحًا عقب التفجير الانتحاري مباشرة”.

وقال حيدر، إن “عناصر من التنظيم ما زالوا يختبئون في الموصل القديمة رغم إعلان تحريرها منذ الـ10 من تموز/ يوليو الماضي”.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم “داعش” في “الموصل” مركز محافظة “نينوى”، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق محافظة “نينوى”.