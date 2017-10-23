غياب المرشحين يؤجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان

أعلن في أربيل عاصمة إقليم كرستان العراق، اليوم الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقليم كردستان المقررة في الأول من الشهر المقبل .

وقال هندرين محمد رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق إن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من نوفمبر /تشرين الثاني المقبل إذ إن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين”.

وأضاف :”أن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد”.

وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم الاثنين.

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