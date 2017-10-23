الشرطة الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيًا من بلدة “العيسوية” بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من أبناء بلدة “العيسوية” بمدينة القدس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن محامي الهيئة محمد محمود، يتابع منذ الرابعة فجرًا قضايا المعتقلين في مراكز تحقيق “المسكوبية” و”القشلة” وشرطة “شارع صلاح الدين” في مدينة القدس.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: “تم خلال ساعات الليلة الماضية القيام بحملة شرطية، شارك بها مئات من أفراد الشرطة والبلدية، طالت حي العيسوية وتخللها تفتيش منازل واعتقال 51 مشتبهًا”، بحسب ما زعمت.

وتزعم الشرطة الإسرائيلية أن المعتقلين “ضالعون في أعمال إخلال بالنظام وقعت في الآونة الأخيرة واتسمت بالعنف”.

وأضافت السمري، في بيان صحفي، أن هذه الأعمال “اشتملت على إلقاء حجارة، وزجاجات حارقة اتجاه سيارات ودوريات قوات الأمن، وأسفرت عن إصابات وسط القوات”.

وبثت المتحدثة باسم الشرطة مقاطع فيديو لحملة الاعتقالات في “العيسوية”.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملة الاعتقالات طالت -أيضًا- الليلة الماضية “أكثر من 15 مواطنًا من مناطق الضفة الغربية“.