الملك محمد السادس يحيل 43 جنرالًا إلى التقاعد

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوامره بإحالة 43 ضابطا ساميا في صفوف الجيش المغربي إلى التقاعد.

وتتراوح رتب الضباط المحالين على التقاعد بين عقيد وعقيد ممتاز وجنرالات بمختلف الدرجات، وتم تعيين مسؤولين آخرين خلفا لهم يوم الجمعة الماضية، نظرا لأهمية وحساسية المناصب التي كانوا يشغلونها.

وذكرت صحيفة “الأخبار” المغربية أسماء من بين القائمة، كتعيين الجنرال دوبريغاد محمد لعميري مفتشا لسلاح المدرعات خلفا للجنرال دوديفيزيون محمد الزكاوي، والكولونيل ماجور عبدالرحيم ودار في المكتب الرابع بدلا من الجنرال لعميري.

وتولى الجنرال التايك قيادة الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، والجنرال زايد الجزولي إدارة المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية، كما عين الكولونيل ماجور عبدالقادر عثمان في منصب الممون العام.

ومثلت هذه التغيرات حدثا مهما وغير مسبوق في الجيش المغربي، لدرجة أن الصحافة وصفتها ب”الزلزال” ، في إحالة على المصطلح الذي استعمله الملك في خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، للحديث عن الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد.