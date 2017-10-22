حماس: نتمسك بعلاقتنا الوثيقة مع إيران ولن نلقي السلاح‎

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن حركته تتمسك بعلاقتها “الوثيقة” مع إيران، وأنها لن تُلقي السلاح كما طلبت إسرائيل مقابل موافقتها على عقد أي محادثات سلام.

ووقّعت “حماس” على اتفاق للمصالحة مع حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، عن العاروري قوله خلال اجتماع مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني في طهران:”إن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها أبدًا”.

وكانت إسرائيل أكدت الثلاثاء الماضي، أنها “لن تعقد محادثات سلام مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس”، وطالبت الحركة بـ”الاعتراف بإسرائيل، وإلقاء السلاح وقطع علاقاتها مع طهران”.

وقال قيادي في حماس في آب/ أغسطس الماضي، إن إيران “أصبحت مجددًا أكبر داعم مالي وعسكري للحركة بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب الأهلية في سوريا”.

وأثارت حماس غضب طهران برفضها دعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة في بلده منذ 6 أعوام.