“مقتدى الصدر” يتجه إلى عمّان بدعوة من العاهل الأردني

يتجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة “رسمية”.

وقال مكتب مقتدى الصدر، في بيان مقتضب لم يكشف عن موعد الزيارة، إن السيد مقتدى الصدر يتوجه الى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة رسمية بدعوة من الملك عبدالله الثاني”.

وتتزامن زيارة الصدر إلى الأردن مع جولة إقليمية يجريها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشمل دولاً بينها الأردن.

وكان رجل الدين الشيعي العراقي البارز، الذي يترأس كتلة تشغل 34 مقعدا في البرلمان، قام في مطلع آب/أغسطس بزيارة نادرة إلى السعودية حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين، ثم زار الإمارات العربية المتحدة بعد أسبوعين.