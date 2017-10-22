هيئة النزاهة العراقية.. أمر بالقبض على رئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أمر قبض بحق رئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري، بسبب قضايا فساد إداري ومالي.

وقالت الهيئة، التي تتولى معالجة الفساد في البلاد، في بيان لها اليوم، إن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة Hصدر أمر القبض والتفتيش بحق بابكر بدر خان شوكت زيباري استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بسبب تعمده إحداث ضرر بأموال وزارة الدفاع.

واتهمت هيئة النزاهة زيباري بإصدار أمر بتسليم سبع سيارات مملوكة لوزارة الدفاع العراقية إلى أشخاصٍ مدنيِّين بصفة “ضيوف الوزارة” دون وجه حق.

وكان بابكر زيباري، وهو من القومية الكردية، تولى رئاسة أركان الجيش العراقي في الفترة ما بين 2003 و 2015، حيث ثارت خلافات مع وزارة الدفاع بشأن الصلاحيات، وأعلن زبياري وقتها أنه استقال من منصبه لأنه لم يكن يتمكن من ممارسة سلطاته.

وتنص المادة 340 على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكل موظف أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

وتأتي مذكرة القبض بحق زيباري في ظل وضع تأزم بين إقليم كردستان والحكومة العراقية بسببب استفتاء أجراه الإقليم في 25 سبتمبر أيلول على الانفصال عن العراق، ثم دخول القوات العراقية إثر ذلك إلى محافظة كركوك التي كانت تسيطر عليها قوات كردية، إضافة إلى إصدار القضاء العراقي مذكرات قبض بحق عدد من المسؤولين الأكراد بينهم نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول.