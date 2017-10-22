العراق يحدد 12 مايو/أيار المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، يوم 12 مايو/أيار المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.

وتم إرجاء موعد الانتخابات، التي كان من المفترض أن تجرى في أبريل/نيسان المقبل، وذلك بسبب تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية.

وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي، في بيان له اليوم، إلى المادة 56 (الفقرتين الأولى والثانية) من الدستور، والمادة 7 (الفقرة الأولى) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 للعام 2013، والتي تنص على وجوب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل.

كما أشار الزوبعي إلى الفقرة الثالثة من نفس المادة أعلاه، والتي تنص على أن يحدد موعد إجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليه، ويصدر بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد لإجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما.

وأوضح أنه “لإكمال المفوضية أغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس النواب في 2018، فإن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، يقترح على مجلس الوزراء، أن يكون السبت الموافق الـ12 من مايو/أيار 2018، هو موعد إجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، إرجاء إجراء الانتخابات المحلية في عموم المحافظات إلى أجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء.