الأردن يبحث آلية جديدة لدعم الأحزاب السياسية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني موسى المعايطة إن الحكومة تدرس آلية جديدة تتعلق بدعم الأحزاب السياسية.

وكشف المعايطة في تصريح لـ “إرم نيوز” أن واحدة من المقترحات التي تدرسها الحكومة في آلية تقديم الدعم، تستند إلى مدى نشاط الأحزاب المشاركة في الانتخابات سواء البرلمانية أو البلدية أو اللامركزية، حيث وضعت تصورات بتقديم دعم أكبر للأحزاب التي تحصل على مقاعد أكثر في الانتخابات.

وتابع: “شرعنا الآن بعقد جلسات ونقاشات مع مختلف التيارات الحزبية في المملكة، للاستماع إلى وجهات نظرها ومقترحاتها حيال الموضوع، كما سنلتقي بمختصين ووزراء سابقين للشؤون السياسية والبرلمانية للاطلاع على آرائهم”.

وبموجب نظام دعم الأحزاب السياسية في الأردن، فإن الحكومة تقدم دعماً مالياً سنوياً لكل حزب بـ (50) ألف دينار، أي ما يقارب (70) ألف دولار.

ووفق آخر إحصائية رسمية لعدد الأحزاب في الأردن نُشِرت في نيسان/أبريل الماضي، فقد وصل عددها إلى (52) حزباً، في حين ينتظر (20) حزباً الحصول على الموافقات الرسمية لممارسة نشاطاتها.