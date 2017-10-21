العراق يُحمّل كردستان مسؤولية الاعتداء على قنصلية إيران في أربيل

حمّلت وزارة الخارجية العراقية، السبت، حكومة إقليم كردستان شمال البلاد مسؤولية الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة أربيل، مؤكدة أن ذلك يصب في إطار “التخريب الممنهج”.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن “بغداد تدين عملية الاقتحام والتخريب الممنهجة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في أربيل، والإساءة إلى علم دولة صديقة وجارة وتهديد حياة موظفي البعثة، إضافة إلى تهديدات لقنصليات أخرى وبعثات أممية عاملة في الإقليم.

وأضاف جمال، في بيان له، أنه “وفِي ذات الوقت الذي تستهجن فيه الوزارة هذا العمل العبثي، فإنها تحمّل الجهات الحكومية في الإقليم كامل المسؤولية عن حياة وأمن موظفي البعثات القنصلية”.

وكان مصدر مسؤول في السفارة الإيرانية ببغداد، اتهم أنصار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالهجوم على القنصلية الإيرانية في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء “فارس”: إن “أنصار مسعود البارزاني، وراء الهجوم على القنصلية الإيرانية في أربيل وإنزالهم العلم الإيراني من فوق المبنى القنصلية”، مشيرًا إلى أن “المتظاهرين رددوا شعارات ضد إيران”.

وأكد أن “وسائل إعلام تابعة لرئيس إقليم كردستان قامت خلال الأيام الماضية بالتحريض على إيران واتهامها بالوقوف وراء عملية سيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها”.

وأبدت طهران دعمها لجهود الحكومة العراقية في استعادة المناطق المتنازع عليها من قوات البيشمركة الكردية، الأمر الذي أثار وأغضب حكومة الإقليم.