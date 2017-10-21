العبادي يزور السعودية في مستهل جولة إقليمية

بدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، جولة إقليمية يستهلها بزيارة المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

وقال البيان: إن “العبادي توجه إلى السعودية برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين في المجالات المختلفة، في جولة تشمل عددًا من دول المنطقة”، من دون الإفصاح عن الدول التي سيزورها بعد السعودية.

وأضاف البيان أن “العبادي سيحضر الاجتماع التنسيقي الأول بين العراق والسعودية، إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات”.

وأشار إلى إن “الجولة تهدف لتعزيز التعاون بين العراق ودول المنطقة، بما يخدم مصلحة العراق وشعبه، خصوصًا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش واقترابها من حسم المعركة”.

وفي 17 من اكتوبر الجاري، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع العبادي دعم المملكة لوحدة العراق، ورفضها نتائج الاستفتاء الذي حصل في إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في كركوك.

بدوره، أثنى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على موقف الرياض الداعم للعراق، مؤكدًا حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.