الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للنظام السوري في القنيطرة

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، 3 مواقع تابعة للنظام السوري، في منطقة القنيطرة القريبة من الحدود.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، من بينها موقع صحيفة “معاريف”، عن متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لم تسمه، أن القصف جاء ردًا على سقوط صاروخين فجر اليوم، في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان السورية.

وحمّل المتحدث النظام السوري المسؤولية عن أي إطلاق نار في الجولان ومنطقة الحدود، حتى وإن كان ناجمّا عن تسرب إطلاق نار جراء القتال الداخلي.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الحوادث المشابهة التي قام الجيش الإسرائيلي على إثر بعضها بقصف مواقع لجيش النظام السوري ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية العام 1967.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “في وقت سابق صباح اليوم أطلقت 5 قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل من سوريا في شمال هضبة الجولان، وحتى اللحظة تم العثور على 4 منها داخل إسرائيل”.

وأضاف: “قصف جيش الدفاع 3 مدافع تابعة للنظام السوري بالمقابل، حتى إذا كان الحديث يدور عن انزلاق للنيران فمواصلته ستواجه تصعيدًا في ردّ الفعل الإسرائيلي”.

وختم قائلاً: “جيش الدفاع لن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها، ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عمّا يحدث داخل أراضيه”.