البيشمركة تقصف القوات العراقية بصواريخ ألمانية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في الجيش العراقي، اليوم الجمعة، أن قوات البيشمركة قصفت منطقة التوب كبري شمالي كركوك، بصواريخ ألمانية.

وقالت العمليات المشتركة في بيان لها إنه “في الوقت الذي نثمن دعم دول العالم للعراق في مقاتلة داعش وخصوصًا برامج تسليح قوات البيشمركة، لكن للأسف اليوم استخدمت الصواريخ الألمانية، التي زوّدت بها البيشمركة لمقاتلة داعش حصرًا، ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كبري وسببت أضرارًا”.

وأضاف البيان: “نُطلع الرأي العام على هذا الخرق الحاصل بعدم الالتزام باتفاقيات استخدام السلاح ضد المجاميع الإرهابية فقط”.

وكانت ألمانيا قد صرحت في وقت سابق أنها تأمل استئناف برنامجها بتدريب قوات البيشمركة، يوم الأحد المقبل، بالاتفاق مع حكومتي العراق والإقليم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.