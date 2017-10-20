بالفيديو.. مواجهات دامية بين إخوان بنكيران والمعارضة في مجلس الرباط

انتقلت الخلافات الحادة بين حزبي العدالة والتنمية المغربي (الحاكم)، والأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المملكة المغربية من قبة البرلمان إلى داخل ردهات المؤسسات الكبرى بالبلاد.

فقد شهدت جلسة دورة أكتوبر بمحافظة الرباط، اليوم الجمعة، معركة عنيفة بين مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، الممثلين للأغلبية داخل المجلس، حيث تعارك قطبا السياسة في المغرب بالكراسي والطاولات، بالإضافة إلى السب والشتم.

ووفقًا لما أظهره شريط فيديو، فإنه مباشرة بعد انطلاق الجلسة احتج مستشارو المعارضة المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة على عمدة الرباط، محمد الصديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسبب “عدم إدراج بعض أسئلتهم في الدورة، وهو الأمر الذي تطور لملاسنات وتبادل للاتهامات”.

وفي مشهد غير مألوف، تطور الوضع إلى مواجهات عنيفة، تبادل خلالها مستشارو الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، اللكم والشتائم، كما تم تكسير الكراسي والمعدات والطاولات.

ووجه مستشارو الأصالة والمعاصرة، اتهامات قوية لرئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مفادها قيامه باختلاسات، وعدم احترام القانون، مطالبين إياه بعرض حصيلة عمله أمام الجميع، وتوضيح برنامج عمله.

ووفقًا لما أظهره شريط قصير، فقد وجه مستشار منتمٍ لحزب الأصالة والمعاصرة اتهامات لرئيس المجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والقريب من الأمين العام عبد الإله بنكيران، مخاطبًا إياه بالقول: “أنت سارق.. أنت نصاب”. قبل أن يتم تعليق الجلسة.