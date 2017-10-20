السيستاني يطلب من حكومة العراق حماية الأكراد شمال البلاد

طلب المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني من حكومة بغداد، اليوم الجمعة، حماية السكان الأكراد شمال البلاد.
وجاءت دعوة السيستاني خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أحد ممثليه نيابة عنه في مدينة كربلاء العراقية.
وتأتي الدعوة وسط تقارير عن انتهاكات ضد الأكراد في كركوك ومناطق أخرى سيطرت عليها القوات العراقية منذ يوم الاثنين.
وأعلنت مصادر أمنية، أن قوات عراقية اشتبكت اليوم الجمعة مع قوات كردية عند منطقة ألتون كوبري على بعد 35 كيلومتراً شمال كركوك، على الطريق بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية انتزعت اليوم الجمعة آخر منطقة كانت لا تزال خاضعة لسيطرة مقاتلي البشمركة الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب معركة استمرت ثلاث ساعات.
وتقع منطقة التون كوبري، أو بردي بالكردية، على الطريق بين مدينة كركوك التي سقطت في يد القوات العراقية يوم الاثنين وأربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق.
وأجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي مما أغضب حكومة بغداد.
وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، الذي دربته الولايات المتحدة، والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المدعوم من إيران بدأت في التقدم نحو التون كوبري الساعة السابعة والنصف صباح اليوم (0430 بتوقيت غرينتش).
وقالت مصادر أمنية إن قوات البشمركة انسحبت من بلدة التون كوبري التي تقع على نهر الزاب بعد اشتباك مع القوات العراقية المتقدمة بالأسلحة الآلية وقذائف المورتر وقاذفات الصواريخ.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القتال أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
وتقدمت القوات العراقية إلى محافظة كركوك دون مقاومة تذكر، إذ أن معظم قوات البشمركة انسحبت دون قتال.
والاشتباك في التون كوبري هو ثاني مواجهة عنيفة مع الأكراد في كركوك منذ يوم الاثنين.
وتمثل البلدة الحدود الإدارية بين كركوك وأربيل وتتبع إداريًا محافظة كركوك.