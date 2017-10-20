السيستاني يطلب من حكومة العراق حماية الأكراد شمال البلاد

طلب المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني من حكومة بغداد، اليوم الجمعة، حماية السكان الأكراد شمال البلاد.

وجاءت دعوة السيستاني خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أحد ممثليه نيابة عنه في مدينة كربلاء العراقية.

وتأتي الدعوة وسط تقارير عن انتهاكات ضد الأكراد في كركوك ومناطق أخرى سيطرت عليها القوات العراقية منذ يوم الاثنين.

وأعلنت مصادر أمنية، أن قوات عراقية اشتبكت اليوم الجمعة مع قوات كردية عند منطقة ألتون كوبري على بعد 35 كيلومتراً شمال كركوك، على الطريق بين المدينة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية انتزعت اليوم الجمعة آخر منطقة كانت لا تزال خاضعة لسيطرة مقاتلي البشمركة الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب معركة استمرت ثلاث ساعات.