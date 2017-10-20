تقرير أمريكي: مصر تستطيع إتمام المصالحة الفلسطينية‎

اعتبر مركز دراسات أمريكي أن مصر بإمكانها إتمام المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس على الرغم من وجود عقبات كثيرة لإنهاء الخلاف.

ورأى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن المصالحة الحالية التي ترعاها مصر لها فرص نجاح أكبر من سابقاتها، نظرًا لما وصفه بتوافق المصالح بين القاهرة وحماس في الوقت الحاضر وغياب أية خيارات أخرى للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال خلال تقرير أسبوعي نشره أمس الخميس: “إن عملية المصالحة بين السلطة وحماس انطلقت بالفعل لكنها تواجه عقبات كثيرة، ويمكن تذليل معظم تلك العقبات في الظروف الصحيحة بضغط من مصر بما فيها دور مقبول لمحمد دحلان وسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بدلاً من حماس”.

ووفقًا للتقرير فإن مثل هذه الخطوات تعتبر إنجازًا كبيرًا لأنها ستؤدي إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، وتقليل احتمالات اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل، وفتح الطريق أمام المعونات الدولية للقطاع وهو هدف كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وختم التقرير بالقول: “إن السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو حصول مصر والسلطة الفلسطينية على موطئ قدم في غزة، وتخفيف قبضة حماس هناك، لكن لضمان نجاح كل هذه الخطوات فإن على حماس أن تتخلى عن قدراتها العسكرية وهو موضوع ليس مطروحًا حاليًا”.