مسلحون مجهولون يقتلون طيارًا متقاعدًا بكركوك

أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمدينة كركوك شمالي العراق، أن مسلحين مجهولين قتلوا، مساء الخميس، طيارًا متقاعدًا من جيش النظام العراقي السابق في المدينة.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة مقدم، إن “مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على عميد طيار متقاعد (لم يذكر اسمه) أمام منزله في حي ساحة الاحتفالات جنوبي مدينة كركوك”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الطيار المتقاعد لقي حتفه على الفور”، دون تفاصيل إضافية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن ما ذكره المصدر.

وكان الطيارون العراقيون في جيش نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، قد تعرضوا لحملة اغتيالات على مدى السنوات الماضية في أرجاء العراق.

وعن تلك الاغتيالات قالت تقارير إنها “حملة منسقة، تقف خلفها فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران”.

وطالت الحملة على نحو خاص الطيارين العراقيين، الذين شاركوا في الحرب العراقية- الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من فرض القوات العراقية، خلال حملة أمنية، السيطرة على مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمالي البلاد، من دون أن تبدي البيشمركة (قوات الإقليم) مقاومة تذكر.

وسيطرت البيشمركة على تلك المناطق صيف 2014، عقب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمال البلاد وغربها.