رفع الحظر الجوي عن الرحلات الدولية بمطار السليمانية في كردستان

ذكرت وسائل إعلام كردية أن العمل سيُستأنف في “مطار السليمانية الدولي” وذلك بعد توقف دام شهرًا واحدًا، بسبب الحظر الجوي المفروض من الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان إثر إجراء استفتاء الانفصال الشهر الماضي.

وقال رنج طالباني أحد أفراد العائلة الحاكمة في السليمانية إن “العمل سيعود في المطار الدولي ابتداءً من السبت المقبل لاستقبال الرحلات الدولية”.

ويأتي رفع الحظر بعد تحسن العلاقات بين الحكومة العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية السماح للقوات الاتحادية بدخول كركوك والسيطرة على مواقع نفطية فيها.

وطالبت الحكومة العراقية إقليم كردستان بتسليمها مطاري أربيل والسليمانية، وأوقفت العمل في المطارات لحين خضوعها لرقابة وإشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية.

وفرضت الحكومة العراقية حزمة إجراءات على إقليم كردستان بسبب استفتاء الانفصال أبرزها حظر الطيران الجوي والمطالبة بتسليم المنافذ الحدودية، وإصدار مذكرات قبض بحق قادة في الإقليم.