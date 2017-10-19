دبابات إسرائيلية تقصف موقعًا سوريًا في ريف دمشق

المصدر: د ب ا

قصفت إسرائيل، اليوم الخميس، موقعًا للجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وقال مصدر عسكري سوري:”قصفت إسرائيل موقعاً للجيش السوري قرب قرية حرفا في ريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة 3 جنود أحدهم في حالة حرجة وتدمير مدفع 130 “.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق “أن صاروخًا أُطلق من سوريا سقط فى منطقة مفتوحة فى الشطر الخاضع لسيطرة إسرائيل في مرتفعات الجولان بعد ظهر اليوم الخميس”.

وأضافت أنه يعتقد أن الصاروخ الطائش سقط عن طريق الخطأ من القتال الدائر داخل سوريا، حيث لم يصب أحد بأذى، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار.

يشار إلى أن إسرائيل تحمّل سوريا أي إطلاق نار من داخل أراضيها على أراضي إسرائيل.

ودمرت يوم الإثنين الماضي بطارية صواريخ في منطقة الناصرية شرق العاصمة دمشق بعد استهداف إحدى طائراتها.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” عبر حسابه بموقع “تويتر” تعليقاً على الوضع: “ردًّا على انزلاق النيران من الحرب الداخلية السورية إلى إسرائيل في شمال هضبة الجولان في وقت سابق اليوم قام جيش الدفاع باستهداف مصادر النيران”.

وأضاف: “جيش الدفاع لن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها، ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عمل يحدث داخل أراضيه”.