“البيشمركة” تغلق الطريق الرابط بين أربيل وكركوك

أغلقت قوات البيشمركة التابعة لإقليم شمال العراق الطريق الرابط بين محافظتي أربيل (عاصمة الإقليم) وكركوك التي استعادتها القوات العراقية قبل يومين من البيشمركة.

وما يزال التوتر العسكري مستمرا -إلى حد ما- في مدينة كركوك التي انسحبت منها قوات البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني)، بشكل مفاجئ، الثلاثاء؛ إثر عملية عسكرية أطلقتها القوات العراقية للسيطرة على المدينة.

وانسحبت قوات البيشمركة (جناح الراحل طالباني) إلى مدينة السليمانية، فيما قطعت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب مسعود بارزاني)، الطريق الرابطة بين أربيل وكركوك.

ويعتبر طريق أربيل كركوك الشريان التجاري الذي يصل العاصمة بغداد مع تركيا.

ولا تسمح قوات البيشمركة لأي سيارة بالتنقّل من أربيل إلى كركوك، عدا تلك التي تحمل لوحات محافظة كركوك.

وقال نهاد سعيد، وهو سائق شاحنة ينتظر الإذن لاكمال طريقه نحو كركوك، إنه شحن بضاعته من مدينة زاخو التي تتبع محافظة دهوك (بإقليم شمال العراق) منذ 4 أيام، وإلى اليوم لم يستطع الوصول إلى كركوك.

من جانبه، قال ديلدار عبدالله، سائق شاحنة أخرى، إن طول طابور الشاحنات التي تنتظر الإذن بالذهاب إلى كركوك بلغ 5 كم.

وأعرب عبدالله عن أمله في تجاوز المرحلة الراهنة بأقرب وقت ممكن.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية جرت الاثنين والثلاثاء الماضيين، السيطرة على مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمالي البلاد، من دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.

وسيطرت البيشمركة على تلك المناطق في أعقاب انهيار الجيش العراقي أمام اجتياح مسلحي تنظيم “داعش” لها في 2014.