القوات العراقية تبسط سيطرتها على حقول نفط “عين زالة” غرب الموصل‎

فرضت القوات العراقية، الخميس، سيطرتها على حقول نفط “عين زالة” ضمن ناحية زمار شمال غرب الموصل، بعد انسحاب قوات البيشمركة (التابعة لإقليم شمال العراق) منها.

وقال المقدم رائد جوهر، الضابط في شرطة محافظة نينوى(مركزها الموصل)، إن “القوات العراقية فرضت سيطرتها على حقول نفط عين زالة، بعد انسحاب قوات الإدارة الكردية المتمثلة بالبيشمركة والأسايش (قوات الأمن) من الناحية”.

وأوضح جوهر، أن الجيش العراقي أعاد انتشاره في محيط الآبار النفطية، وشركة نفط عين زالة، إلى جانب قوات من شرطة النفط المحلية التي تتواجد في الحقول النفطية، التي لم تنسحب منها، وهي تعد من القوات الاتحادية”.

وكانت قوات البيشمركة، سيطرت على حقول نفط عين زالة، إضافة إلى مناطق واسعة شمال الموصل منذ انتزاعها من قبضة تنظيم داعش في أغسطس/آب 2014.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الاتحادية استطاعت في عملية إعادة انتشار القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها‎، أمس، السيطرة على ناحيتي بعشيقة وزمار، وقضاءي سنجار، ومخمور، وأجزاء من ناحية ربيعة، وهي مناطق شمالي نينوى.

وكانت البيشمركة تسيطر على المناطق المتنازع عليها، في محافظات كركوك، ونينوى (مركزها الموصل)، وديالى، وصلاح الدين، عقب انسحاب الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم “داعش” شمالي وغربي البلاد صيف 2014، قبل ان تستعيد القوات العراقية معظمها خلال الايام القليلة الماضية.