غوتيريش يدعو لتنشيط العملية السياسية في سوريا

طلب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مستشاره الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، تكثيف جهوده، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لعقد جولة تالية من المحادثات.

وبحسب بيان أصدره، استيفان دوغريك، الناطق باسم الأمين العام، الأربعاء، قال غوتيريش “التطورات الأخيرة بسوريا تشير مرة أخرى لضرورة إعادة تنشيط العملية السياسية، والتزام الأطراف كافة بحماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان”.

وأوضح البيان أن المحادثات السورية المقبلة ،ستكون على أساس بيان جنيف ،وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2254 (2015).

ونص القرار 2254 على عقد مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي ؛بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.

ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن دي ميستورا أن جولة ثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا ستنطلق في موعد لا يتجاوز “نهاية أكتوبر/تشرين الأول”.

وأمس الأربعاء، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية فرض سيطرته بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر “داعش” فيها.