الجولاني يظهر في تسجيل جديد بعد أنباء عن إصابته

بثت هيئة تحرير الشام، أمس الأربعاء، تسجيل فيديو غير مؤرخ، يعتقد أنه لزعيمها أبو محمد الجولاني، ويظهر فيه بصحة جيدة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان روسيا أنها أصابت الجولاني بجروح خطيرة.

وعرض الفيديو الجولاني وهو يلقي محاضرة على مجموعة من المسلحين ويشرح بعض الحركات القتالية.

وبعد غارة في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الجولاني فقد ذراعه ويرقد في حالة حرجة.

وكان الجولاني زعيم جبهة النصرة التي قطعت علاقتها بالقاعدة وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصبحت القوة الرئيسية في تحالف “هيئة تحرير الشام”.

والهيئة التي تعارض الحكومة السورية هي القوة الرئيسية في محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة في شمال غرب سوريا.