إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في أوساط حاخامات “الحريديم‎”

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من اليهود المتشددين “الحريديم“، وقوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، احتجاجا على التجنيد الإجباري، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج عن المعتقلين الرافضين للتجنيد الإجباري.

وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع ومفترقات الطرق، واشتبكوا مع قوات الاحتلال، التي قامت باستخدام العنف لتفريقهم واعتقال عدد منهم.

وذكر موقع “والا” العبري، أنه “تم اعتقال 6 من اليهود الأرثوذوكس المتطرفين خلال التظاهرة، حيث قاموا بالتجمع في محيط محكمة الصلح، محاولين إيقاف المركبة الأمنية التي تقل المحتجزين إلى مركز الشرطة، الأمر الذي دعا قوات الاحتلال إلى استخدام العنف ضدهم وتفريقهم .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، الثلاثاء، 57 متدينا متشددا خلال مظاهرات مماثلة جرت في مدينتي “بني براك” والقدس، حيث رفع المتدينون خلال المظاهرات شعار “نموت ولا ندخل الجيش “

وينتمي المتظاهرون إلى الجناح المقدسي الذي تظاهر في السابق عدة مرات، ضد تجنيد المتدينين المتشددين للجيش، وكان زعيم هذا الجناح شموئيل اويرباخ، قد دعا أنصاره إلى التظاهر، رفضا منهم لقرار الحكومة القاضي بفرض التجنيد الإجباري عليهم.

وتحاول قوات الاحتلال إيجاد حلول للقضاء على الاحتجاجات، وذلك عبر نشر آلاف الكاميرات في جميع أنحاء القدس، كجزء من مشروع “مابات يروشالاييم”، الذي تبناه وزير الأمن العام جلعاد اردان.

ويتظاهر اليهود “الحريديم” الذين يمثلون نحو 10% من الإسرائيليين بشكل مستمر، رافضين قرار إجبارهم على التجنيد، حيث يقومون بمسيرات في الشوارع والاصطدام مع الأجهزة الأمنية.