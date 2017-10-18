الحرس الثوري الإيراني ينشئ 5 مراكز له في كركوك

أقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بزعامة الجنرال قاسم سليماني، على إنشاء خمسة مراكز له في محافظة كركوك، الغنية بالنفط والواقعة شمال العراق، وفقًا لوكالة أنباء “باسنيوز” الكردية.

ونقلت الوكالة عن قائد بالحرس الثوري يدعى حاجي إحسان: “إن فيلق القدس قام بإنشاء خمسة مراكز في مناطق مختلفة من محافظة كركوك”، مضيفًا أن “جميع المقار تخضع لقيادة مقر رمضان الذي يعد من أهم المنظومات العسكرية التابعة لجهاز فيلق القدس التي مهامها تكون خارج إيران”.

وقد تم تأسيس مقر رمضان في عام 1983 لتنظيم قوات المعارضة الشيعية العراقية في إيران، فضلًا عن تنفيذ العمليات العسكرية والأمنية في العراق إبان نظام صدام حسين وكردستان.

ووفقًا لحاجي إحسان، فإن “مقر رمضان يتولى حاليًا تنفيذ السياسات الإيرانية في العراق”، وكان يرتبط هذا المقر بشكل مباشر بالسفير الحالي لإيران في بغداد العميد إيرج مسجدي المستشار الأعلى لقاسم سليماني.

وفي سياق متصل، قال النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني بمحافظة كركوك، شيخوان عبد الله:”إن أعضاء بارزين من قوات الحرس الثوري دخلوا كركوك وهم يرتدون زي قوات الحشد الشعبي وبعض الفصائل الموالية لإيران، من أجل تنفيذ مخططاتهم”.

واعتبر النائب عبد الله أن “الهدف من تواجد قادة وضباط عسكريين إيرانيين هو تحديد الجهات والقوى التي تعارض دخول القوات الموالية لإيران إلى محافظة كركوك”.