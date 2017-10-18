كردستان تعلّق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق، الأربعاء، عن تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم، بسبب عدم وجود مرشحين وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية، لمناطق متنازع عليها بينها حقول نفط.

وقالت المفوضية في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بصورة مؤقتة، وبسبب تداعيات الوضع الحالي، بعد استعادة القوات الحكومية لمناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل بينها حقول نفطية.