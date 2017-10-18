بعد تهديده للاجئين السوريين.. العميد عصام زهر الدين قتيلًا في دير الزور

أفادت صحف محلية سورية نقلا عن مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء، بمقتل العميد عصام زهر الدين ،قائد اللواء 104 في الحرس الجمهوري السوري، جراء انفجار عبوة ناسفة في حويجة سَقَر قرب دير الزُّور.

وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري عبر موقعها الرسمي على “تويتر” أن العميد الركن عصام زهر الدين قتل أثناء أدائه مهامه القتالية في دير الزور.

استشهاد العميد الركن عصام زهر الدين خلال العمليات العسكرية ضد إرهابيي "داعش" في منطقة حويجة صكر بدير الزور — جريدة الوطن (@AlwatanSy) October 18, 2017

كما نعت شبكة “الإعلام الحربي السوري” عبر موقعها على “فيسبوك” العميد عصام زهر الدين واصفة اياه بالشهيد البطل.

وكان زهر الدين توعد اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم، في تصريحات أدلى بها إلى القناة الفضائية السورية في شهر سبتمبر الفائت، بالانتقام حال عودتهم إلى سوريا.

وذكر في حينها: “من هرب ومن فرَّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا ترجِعْ، لأن الدولة إذا سامحتكَ، فنحن عهدًا لن ننسى ولن نسامح”. وتابع زهر الدين بعد توجيهه شكرًا خاصًا إلى الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “نصيحة من هذه الذقن، لحدا يرجع”.

وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس/ أذار الماضي، بأن عدد اللاجئين السوريين في الدول المحيطة قد تجاوز الـ5 ملايين لاجئ لأول مرة.

وأثارت تصريحات زهر الدين غضب السوريين، الذين عبّروا عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستندين إلى خطاب بشار الأسد الأخير في شهر أغسطس الفائت، والذي تحدث فيه عن مجتمع متجانس في سوريا.

وتراجع زهر الدين بعد يومين عن تصريحاته ،وقال في تسجيل صوتي بثه ناشطون سوريون في شهر سبتمبر”حاول البعض الاصطياد في الماء العكر، وتفسير الكلام كما يحلو له، نحن في دولة مؤسسات وتحت ظل القانون” مرحبًا بالذين سيعودون من «الشرفاء إلى حضن الوطن».

وبرز اسم العميد عصام زهر الدين منذ تفجر الصراع في سوريا، وقام بتشكيل فصيل “نافذ أسد الله” الذي شارك بعمليات عسكرية ومنها عملية بابا عمرو في حمص والتل في محافظة ريف دمشق. ويعتبره المؤيدون للرئيس بشار الأسد “أسطورة في القتال” ،في حين تتهمه المعارضة بارتكاب جرائم حرب.

وينتمي زهر الدين إلى الطائفة الدرزية ،وهو من محافظة السويداء، واشتهر بالتقاط صور له إلى جانب جثث مقطّعة تعتذر “إرم نيوز” عن نشرها.