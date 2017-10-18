معارك عنيفة في آخر معاقل “داعش” بالحسكة شرق سوريا

اندلعت اليوم الأربعاء، معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم “داعش” على مشارف آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه.

وقال المرصد إن “القتال يدور منذ ساعات الفجر في الريف الجنوبي للحسكة، ويتركز على 3 محاور عند مشارف بلدة مركدة، المعقل الأخير للتنظيم في المحافظة “.

وأشار المرصد إلى أنه “في حال تمكنت قوات سوريا الديمقراطية ،المدعومة من التحالف الدولي من السيطرة على هذه البلدة، فإنه لن يتبقّى للتنظيم في الحسكة سوى بضعة قرى، لها خط امتداد إلى العراق”.

يشار إلى أن المعارك قرب الحسكة تأتي بعد يوم واحد من إعلان قوات سوريا الديمقراطية القضاء على تنظيم “داعش” في الرقة، بالتزامن مع عمليات تمشيط حاليًا بحثًا عن أي خلايا نائمة.