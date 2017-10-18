النجيفي يشترط إشراك مكونات المناطق المتنازع عليها في أي حوار بين بغداد وأربيل

دعا أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، الأربعاء، إلى بدء حوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق ،شريطة إشراك مكونات المناطق المتنازع عليها بمحافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.

وترفض بغداد إجراء أي حوار مع إقليم الشمال، إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء الباطل الذي أجرى في الـ25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وتؤكد الحكومة العراقية أنه غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه.

وقال النجيفي، عبر بيان: “لا بديل عن حوار وطني جاد يشمل مكونات المجتمع العراقي دون تمييز أو تهميش، وفتح الملفات العالقة كلها، ومن ضمنها ملف الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق”.

وشدد على ضرورة إجراء هذا الحوار بـ “حضور ومشاركة أبناء المناطق المتنازع عليها في عدد من المحافظات؛ كي لا نعود أو نكرر الأخطاء السابقة باتفاق بعض الشركاء مع بعضهم ما أوصل البلد إلى نهايات مسدودة”.

وأكد على ضرورة “إدارة المناطق المتنازع عليها من قبل أبنائها من المكونات كافة وفق الدستور والقوانين، مع العمل الجاد والفوري لتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات ،بما يحقق إرادة أبناء هذه المناطق ورغبتهم في اختيار من يعبر حقيقة عن آمالهم وطموحاتهم”.