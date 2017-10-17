محامي عائلة القذافي: لاشيء يمنع سيف الإسلام من ممارسة السياسة

قال خالد الزايدي، محامي عائلة الرّئيس الليبي الراحل معمر القذافي،:” إن سيف الإسلام، نجل القذافي، يتمتع بكامل الحرية القانونية والسياسية والمدنية وله الحق في ممارسة السياسة بشكل مطلق”.

تصريحات الزايدي جاءت، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، في تونس العاصمة، لتوضيح جملة من المعطيات بشأن الوضع القانوني والاجتماعي لعائلة القذافي.

ورأى الزايدي أنّه “لا يجوز لوسائل الإعلام أن تتناقل أخبارًا عن عائلة القذافي، من دون التّأكد من صحتها ومصداقيتها”، مهدداً بـ”مقاضاة ومحاسبة من يحاول ذلك”.

ولم يكشف المحامي بشكل واضح ما إذا كان ذلك يعني عزم سيف الإسلام البحث عن دور سياسي في البلاد أم لا.

وعلى صعيد آخر أكد المحامي أنّ “عائشة القذافي، ابنة الرئيس الراحل، لم ترفع أي دعوى قضائية ضد رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، لا في تونس أو خارجها”.

وشدد على “عدم وجود أية صلة أو مصالح مادية تربط العائلة بالرياحي”.

وجاء النفي ردًا على تقارير صحفية بأنّ عائشة القذافي كلفت فريقًا من المحامين برفع دعوى دولية ضد الرياحى، “تطالبه فيها برد الأموال التى استحوذ عليها بعد وفاة والدها”.

وتفاقم الجدل في السنوات الماضية حول الرياحي، وهو أيضًا رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، إذ طالبه مراقبون وحقوقيون بالكشف عن مصادر ثروته وسط اتهامات بـعلاقات تربطه بالقذافي.

وسيف الإسلام، الابن الأكبر للرّئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وكان قد أُسر خلال أحداث الثورة التي أطاحت بوالده سنة 2011.

لكن كتيبة أبوبكر الصديق بمدينة الزنتان التابعة لمجلس النواب بطبرق أخلت سبيله في يونيو/حزيران الماضي، بناء على قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب المنعقد في طبرق، وغادر لوجهة لم يعلن عنها حتى اليوم، وسط رفض من جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وفي 28 يوليو/تموز 2015، أصدر البرلمان المنعقد بطبرق قانون العفو العام، الذي جاء في 11 مادة.

وتمنح أولى تلك المواد جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من فبراير/ شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.