العبادي: استفتاء الأكراد أصبح من الماضي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن استفتاء استقلال إقليم كردستان، الذي أجري الشهر الماضي في شمال العراق، “انتهى وأصبح من الماضي”.

وفي مؤتمر صحفي في بغداد، دعا العبادي إلى حوار مع القيادة الكردية “تحت سقف الدستور”.

وفي نفس السياق، دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إلى حوار عاجل بين الحكومة المركزية في بغداد وقيادة الإقليم، لحل الأزمة التي سببها إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.

ويتولى معصوم، كردي، منصب الرئاسة الشرفي إلى حد بعيد في الدولة العراقية، حيث تتركز معظم السلطات في يد رئيس الوزراء الذي ينتمي للأغلبية الشيعية.

من جانبه، قال مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إن استفتاء الأكراد على الاستقلال “لن يهدر”، وذلك ردًا على تحرك العراق ضد الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي في الإقليم، مضيفًا أن منافسين سياسيين أمروا بانسحاب القوات الكردية من المدينة التي سيطروا عليها منذ 2014

ودخل الجيش العراقي إلى مدينة كركوك بعد تحشيد عسكري كردي كاد أن يؤدي لاندلاع حرب أهلية على المنطقة الغنية بالنفط، خاصة بعد الاستفتاء الأخير في الإقليم الذي اعتبرته بغداد غير شرعي.