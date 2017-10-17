عودة حركة الطيران إلى طرابلس بعد انتشار الميليشيات في أطرافها

عادت حركة الطيران من وإلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد هدوء الأوضاع في منطقة الغرارات القريبة منه، والتي شهدت اشتباكات مسلحة.

وقال مساعد مدير المطار “محمد آغا”: إن التوقف كان لدواعي السلامة، وإن رحلات دولية نحو تونس ومحلية إلى بنغازي قد أقلعت من المطار قبل قليل.

وكانت ميليشيا قوة الردع الخاصة أعلنت في وقت سابق أن الأوضاع استقرت في الغرارات، وتم إلقاء القبض على المتهمين والمتسببين في حدوث الاشتباكات، مؤكدة أنها قامت بتمشيط المنطقة وتأمينها.

وانتشرت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، ظهر اليوم الثلاثاء، بشكل كثيف في العاصمة طرابلس، وسط تخوف الأهالي من حدوث اشتباكات.

وأغلقت الميليشيات طريق الشط، بالقرب من برج طرابلس، وعمارات ذات العماد، إلى جزيرة باب البحر، واقتحمت ميناء طرابلس.

وأبلغت مصادر محلية “إرم نيوز” أن الميليشيات أخلت مباني برج طرابلس وذات العماد، وتقوم حاليًا بعملية تمشيط في الميناء بحثًا عن عناصر تتبع حكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دوليًا، قيل إنها تحاول التسلل للمدينة وبحوزتها أسلحة وذخائر.

وكانت حكومة الإنقاذ تتمركز في القصور الرئاسية في المنطقة، قبل طردها من قبل ميليشيات حكومة الوفاق في آذار/ مارس الماضي.