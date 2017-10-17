بسبب تراكم الديون.. موريتانيا توقف بث 5 قنوات تلفزيونية خاصة

أوقفت السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل بث كل القنوات التلفزيونية الخصوصية العاملة في البلاد، والبالغ عددها خمس، وذلك بهدف الضغط عليها لدفع مستحقات التعويض السنوي عن خدمة البث، إضافة لجزء من الديون المتراكمة عليها.

وأصدرت شركة البث التلفزيوني والإذاعي الموريتانية، صباح اليوم، بيانًا اتهمت فيه القنوات التجارية الخصوصية العاملة في موريتانيا بأنها تعيق تنمية الشركة واستمرارية خدمة البث العمومي.

وقال بيان الشركة: “إنها حددت منتصف نهار اليوم الثلاثاء كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق”، مشيرًا إلى أن “وقف بث هذه القنوات يأتي طبقًا للعقود الموقعة والمراسلات بخصوص المستحقات”.

وكانت شركة البث قد أمهلت، أمس الإثنين، جميع القنوات الخاصة في البلاد يومًا واحدًا لتسديد ديونها المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وبعثت سلطة البث التلفزيوني والإذاعي رسائل إلى جميع القنوات الخاصة في البلاد بداية الأسبوع الجاري، أخبرتها فيها بضرورة تسديد جميع الديون المستحقة، مهددة إياها بالإغلاق.

وتعمل في موريتانيا خمس قنوات تلفزيونية خاصة، هي (الوطنية، المرابطون، الساحل، شنقيط، دافا).