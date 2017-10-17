ليبيا.. عصيان مدني في “القرة بوللي” للمطالبة بخروج ميليشيات مصراتة

أعلن مواطنون ليبيون، اليوم الثلاثاء، ما وصفو بـ”العصيان المدني”، في منطقة القرة بوللي، شرقي العاصمة طرابلس، للمطالبة بخروج ميليشيات مصراتة من منطقة القويعة القريبة.

وأغلق المواطنون محلاتهم التجارية والطريق الساحلي في القرة بوللي، شرقي طرابلس، حيث تتخذ ميليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ، غير المعترف بها دوليًا، مقرًا لتمركزها بعد طردها من العاصمة على يد ميليشيات حكومة الوفاق.

وأعلنت مؤسسات المجتمع المدني ومواطنون في القره بوللي، بدء اعتصام مفتوح حتى خروج جميع التشكيلات المسلحة من المدينة، مطالبين بتسليم مسؤولية الأمن في المنطقة إلى مديرية أمن راس غزال والكتيبة 143 مشاة.