توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي إثر تجدد الاشتباكات

تجددت الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق ومسلحين في محيط مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى توقف الملاحة الجوية، وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية للمطار على “فيسبوك”.

ولم تعط الصفحة مزيدًا من التفاصيل، بل اكتفت بإعلان “توقف الملاحة الجوية إثر تجدد الاشتباكات”.

وكانت حركة الملاحة الجوية في المطار استؤنفت أمس الاثنين بعد توقفها لساعات، على خلفية الاشتباكات التي وقعت مساء الأحد، بين “قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة الوفاق، ومسلحين من منطقة الغرارات قرب العاصمة، إثر مقتل شاب أثناء مداهمة أمنية لأحد الأماكن المعروفة بأنها من “أوكار المخدرات”.‎

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة بمطار معيتيقة، ففي الـ5 من تموز/ يوليو الماضي، توقفت الحركة بعدما شهدت المنطقة المحيطة بالمطار توتراً أمنياً، إثر سقوط قذيفة على أحد الشواطئ القريبة، وأودت بحياة مواطنين.