تقرير أمريكي: سيطرة الجيش العراقي على كركوك حطمت حلم الأكراد بإقامة دولة مستقلة

ذكر تقرير “مركز دراسات الشرق الأوسط” في واشنطن، أن سيطرة الجيش العراقي على كركوك الغنية بالنفط، حطمت حلم الأكراد بإقامة دولة مستقلة في المستقبل القريب على الأقل، مشيراً إلى أن مثل هذا الكيان الجديد يواجه أيضاً معارضة قوية من إيران وتركيا والدول العربية.

وقال المركز في التقرير الذي نشر، مساء الإثنين، إن “بغداد وأربيل يمكن أن يتوصلا إلى حل وسط للأزمة الكردية من خلال المفاوضات بعد انتهاء العملية العسكرية في كركوك“.

وكشف التقرير عن وجود “خطأ في الحسابات من قبل كلا الطرفين على أساس أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توقع أن يتراجع زعيم الأكراد مسعود برزاني عن مشروع كردستان، بتحركه تجاه كركوك أمس، في حين لم يكن يتوقع رئيس الإقليم على ما يبدو أن تلجأ بغداد للحل العسكري”.

وقال التقرير: “على افتراض أن العملية العسكرية في كركوك هي عملية محدودة ولن تتطور إلى نزاع عربي- كردي طويل، فإن بغداد وأربيل تحتاجان للبدء في التخطيط للمستقبل”.

وأضاف: “والآن وسط رغبة أربيل في الانفصال، وإصرار بغداد على وحدة العراق، يمكن أن تكون هناك ترتيبات سياسية ودستورية تكون مجال بحث بين الجانبين، عندما يجلسان سوية للتفاوض بشأن علاقاتهما المستقبلية”.

واعتبر التقرير أيضاً، أن أربيل لن تمكنها إقامة كيان مستقل دون موافقة إيران، نظراً للنفوذ الأمني والسياسي الواسع الذي تتمتع به طهران في العراق وسوريا ولبنان.

وختم التقرير قائلاً:”بالنسبة لإيران إنشاء دولة كردية مستقلة يعني وجود كيان تابع لإسرائيل على حدودها.. وقد أكدت إسرائيل هذا الاتجاه لكونها الدولة الوحيدة التي أيدت الاستفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق”.