قوات يزيدية تدعمها بغداد تسيطر على “سنجار” بعد انسحاب الأكراد

بسطت مجموعة يزيدية عراقية تابعة لقوات الحشد الشعبي، سيطرتها الكاملة، اليوم الثلاثاء، على مدينة “سنجار“، التي يقطنها أغلبية من الطائفة اليزيدية في شمال غرب البلاد.

وقال سكان إن “المجموعة اليزيدية التي تعرف باسم لالش، بسطت سيطرتها على أرجاء سنجار كافة، بعد انسحاب مقاتلي البشمركة الكردية في وقت متأخر، أمس الاثنين، والذين كانوا انتشروا هناك أيضًا”.

وتقع “سنجار” غرب محافظة نينوى شمال العراق على جبل سنجار، وتبعد 80كم عن مدينة الموصل، ويسكنها أغلبية من اليزيديين وأقلية من التركمان والعرب، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 84 ألف نسمة بحسب إحصاء عام 2014.

كما وتنتسب مجموعة “لالش” إلى موقع مقدس لدى الأيزيديين، يقع في منطقة جبلية قرب “عين سفني” شمال غرب مدينة الموصل في شمال العراق، ويقع فيها معبد “لالش النوراني” و”قبر الشيخ عدي بن مسافر”، المقدّس لدى أتباع الطائفة.