داعش يسيطر على قريتين غربي كركوك

أفاد مصدر عسكري عراقي، أن مسلحي تنظيم داعش سيطروا، مساء الإثنين، على قريتين غربي محافظة كركوك شمالي البلاد، في ظل انشغال قوات الجيش في عملية بسط الأمن في المدينة مركز المحافظة.

وقال المصدر، وهو ملازم في الجيش العراقي، إن “مسلحي داعش سيطروا على قريتي الملح وطويليعة التابعتين لقضاء الدبس”، الواقع على بعد نحو 45 كم غرب مدينة كركوك مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “مسلحي داعش انتشروا في القريتين وسيطروا عليهما، مستغلين عدم وجود قوات أمنية فيهما، وانشغالها بالحملة العسكرية التي جرت اليوم بكركوك”.

وأشار أن “المسلحين يتحركون نحو حقول (باي حسين) النفطية في تلك المنطقة بهدف السيطرة عليها”.

وأوضح أن “عملية انتشار داعش في المنطقة رافقها نزوح للمدنيين نحو المناطق المجاورة”.

وتوقع المصدر أن تشن القوات العراقية هجومًا مضادًا، لاستعادة السيطرة على القريتين، لافتًا أن مسلحي داعش المهاجمين هم من الفارين من قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) الذي استعادته القوات العراقية مؤخرًا.