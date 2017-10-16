قطر تجمّد أرصدة الشيخ سلطان بن سحيم و”أمن الدولة” يقتحم قصره في الدوحة

جمّدت قطر جميع حسابات الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني بعد معارضته لنظام الحكم في الدوحة، كما قام جهاز أمن الدولة باقتحام قصره في الدوحة، واعتدى على العاملين فيه قبل أن يصادر وثائق مهمة من محتوياته، بحسب قناة “سكاي نيوز عربية”.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها قولها: إن “قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة تعرض لاقتحام مسلح نفذته وحدة من قوات أمن الدولة القطري، مساء الخميس الماضي”.

وصادر عناصر أمن الدولة في قطر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وأرشيفًا في القصر له قيمة معلوماتية وسياسية هامة، بحسب تلك المصادر.

واستولت السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان بن سحيم، وصادروا “كل الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة منى الدوسري (والدة الشيخ سلطان)، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال”.

وأقدم عناصر أمن الدولة على “الاعتداء واعتقال العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام”، وفق المصادر التي أشارت أيضًا إلى أنهم اقتحموا “الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم، والدة الشيخ سلطان”.

وكان سلطان بن سحيم أعرب، في بيان الشهر الماضي، عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن “تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة”.

واقتحام قصر الشيخ سلطان، الموجود خارج قطر ومصادرة ممتلكاته الخاصة وتجميد حساباته، هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.