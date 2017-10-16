العراق.. محافظ صلاح الدين يقيل “قائم مقام” كرديًا من منصبه ويعيّن تركمانيًا بدلًا منه

أقال أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين، شمالي العراق، اليوم الإثنين، قائم مقام قضاء طوزخرماتو شمالي المحافظة، شلال عبدالواحد (كردي) من منصبه، وكلف مسؤولًا تركمانيًا بإدارة المنصب بدلًا منه.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من اعتبار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، استقدام وحدات من البيشمركة (قوات تابعة لإقليم شمالي البلاد) وأخرى تابعة لمنظمة “بي كا كا” لمحافظة كركوك (شمال) بمثابة إعلان حرب على بغداد.

وقال الجبوري، في بيان صحفي، إنه أمر بتكليف عادل شكور مدير ناحية “أمرلي” التابعة لقضاء “الطوز” بمهام قائم مقام القضاء إضافة لوظيفته الأولى بدلًا من شلال عبدالواحد.

ولفت الجبوري إلى أنه أصدر توجيهًا لدوائر القضاء بمزاولة مهامها اليومية، وعدم ترك الدوام، متوعدًا بمحاسبة من يخالف الأوامر بعقوبات إدارية وانضباطية.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت القوات العراقية إضافة إلى فصائل من الحشد الشعبي، بالكامل على قضاء طوزخرماتو بعد معارك مع قوات البيشمركة.

وبدأت، قبل منتصف ليل الأحد/ الإثنين، وحدات من الجيش العراقي وقوات النخبة وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، التقدم باتجاه مركز مدينة كركوك وسيطرت على مناطق استراتيجية في المحافظة.

كما وصلت تعزيزات كبيرة من الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب إلى قضاء طوزخرماتو، الذي يضم خليطًا من العرب والتركمان والكرد، بالتزامن مع تقدم القوات الاتحادية نحو كركوك.