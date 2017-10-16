استئناف العمل في مطار معيتيقة الليبي بعد توقف قصير بسبب اشتباكات

عاد مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس للعمل اعتبارًا من عصر اليوم الإثنين، بعد توقف قصير بسبب اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.

وقالت إدارة المطار على صفحتها في موقع “فيسبوك”: “جرى البدء بقبول الركاب واستئناف الحركة من وإلى المطار بشكل طبيعي، بعد توقفها لساعات عقب اشتباكات مسلحة جرت فجرا بمنطقة الغرارات على الحدود الجنوبية للمطار”.

وقال مساعد مدير المطار، محمد أغا، في بيان سابق: “إن المطار وجميع العاملين فيه بخير، ولم يحدث أي ضرر للطائرات جراء الاشتباكات، والأوضاع آمنة حاليًا. والتوقف فقط للاحتياطات الأمنية وحتى يتم التأمين التام لمحيط المطار”.

وشهدت منطقة الغرارات، فجر الإثنين، اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والصواريخ الحرارية على خلفية مقتل شاب من المنطقة على يد ميليشيا قوة الردع الخاصة التي تسيطر على مطار معيتيقة.