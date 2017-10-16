العراق يحذر إقليم كردستان من وقف تدفقات نفط كركوك

قال العراق، اليوم الإثنين، إنه يدرس استخدام قوات أمنية لمنع إقليم كردستان من وقف الإنتاج من المنطقة النفطية في كركوك، بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المركزية والإقليم شبه المستقل.

وقال متحدث باسم شركة نفط الشمال إن وزارة النفط حذرت السلطات الكردية من محاولة القيام بأي تحرك يتسبب في تعطيل تدفقات النفط الخام من حقل كركوك النفطي.

وقال المتحدث أن الشركة تلقت إشارات من مسؤولين أكراد بأنهم سيوقفون عمليات الإنتاج في حقل كركوك لأسباب أمنية، لكنه قال إن الشركة تدرك أن هذا ليس سوى ذريعة للضغط على بغداد.

وقال إن هذا لن ينجح وأن جميع الخيارات مطروحة بخصوص استمرار تدفق الإنتاج، مضيفا أن الشركة تنسق مع الحكومة المركزية، ووزارة النفط، لطلب تدخل قوات الأمن والحيلولة دون سوء إدارة الأطقم الكردية لعمليات إنتاج النفط في حقل كركوك.

وتنتج المنطقة النفطية في كركوك نحو 200 ألف برميل يومياً من إجمالي الإنتاج الكردي البالغ أكثر من 600 ألف برميل يومياً.