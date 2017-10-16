اشتباكات عنيفة تتسبب بتعليق حركة الملاحة في مطار معيتيقة الليبي

قال مصدر في إدارة مطار معيتيقة الدولي، بطرابلس، إن إدارة المطار علقت حركة الملاحة الجوية نتيجة لوجود اشتباكات مسلحة بمنطقة الغرارات، التابعة لبلدية سوق الجمعة، التي يقع بإقليمها المطار.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التعليق جاء نتيجة لقرب منطقة الاشتباكات من محيط المطار.

وأشار إلى أنه نتيجة للتعليق، توقفت أغلب الرحلات الداخلية والدولية باستثناء رحلتين أقلعتا صباح اليوم، قبل تعليق الملاحة بالمطار.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصفحة الرسمية لـمطار معيتيقة الدولي، في “فيسبوك”، في بيان مقتضب، أن “حركة الملاحة الجوية متوقفة بمطار معيتيقة الدولي، لحين إشعار آخر، ولا يوجد تحويل الرحلات لمطار مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)”.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر أمني، فضل عدم نشر اسمه، أن اشتباكات وقعت، مساء أمس، بين “قوة الردع الخاصة”، التابعة لحكومة الوفاق، وميليشيا مسلحة من منطقة الغرارات، بعد قيام قوة الردع بمداهمة أحد الأماكن المعروفة بأنها من “أوكار المخدرات”، ونتيجة للمداهمة قتل أحد شباب المنطقة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات مسلحة بين شباب الغرارات وقوة الردع.‎

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة الملاحة بمطار معيتيقة، ففي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، توقفت حركة الملاحة بعدما شهدت المنطقة المحيطة بالمطار توتراً أمنياً، بعد سقوط قذيفة على أحد المصايف (الشواطئ) البحرية القريبة، وأودت بحياة مواطنين.