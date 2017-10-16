راكان الجبوري.. أول عربي يتولى منصب محافظ كركوك منذ 15 عامًا

أفادت مصادر محلية بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي كلّف نائب محافظ كركوك راكان الجبوري بأداء مهام المحافظ، وذلك بعد هروب نجم الدين كريم محافظ كركوك المقال من قبل البرلمان العراقي إلى أربيل.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” إن تكليف العبادي لراكان الجبوري جاء بعد هروب المحافظ نجم الدين كريم إلى عاصمة إقليم كردستان.

وأضافت المصادر أن لاهور شيخ جنكي مدير وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان وجّه عناصره بالسيطرة على منزل نجم الدين وممتلكاته، وذلك بعد الخلافات الكثيرة التي احتدمت بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه كريم، وأعضاء مكتب الحزب السياسي على خلفية تصعيد كريم للموقف مع بغداد وأزمة رفع العلم الكردي.

وبتعيين الجبوري محافظاً لكركوك سيكون أول محافظ عربي للمحافظة منذ العام 2003.

ورغم انتماء نجم الدين كريم إلى حزب الاتحاد الوطني ثاني أكبر الأحزاب الكردية وأقدمها وهو الحاكم في السليمانية، إلا أنه تمرّد في أكثر من موقف على قرارات الحزب، ويتهم من أطراف حزبية بمساعيه لبناء تحالفات مالية والحصول على مكاسب شخصية.

وتشير مصادر مطلعة إلى اتفاق أبرم بين الحكومة العراقية والاتحاد الوطني المتمثل بجناح بافل طالباني “ممثل عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني، على انسحاب قوات البيشمركة من المواقع التي أخلتها للقوات العراقية.

وقالت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة آلا طالباني، إن بيشمركة الاتحاد الوطني في مقدمة المدافعين عن أبناء كركوك.

وأضافت في تصريح لها: “إننا لن نضحي بقطرة دم واحدة منهم من أجل الحفاظ على آبار نفط مسروقة ذهبت أموالها إلى جيوب أحزاب وأشخاص”.

وفي آخر تطورات الأحداث أكد الجيش العراقي، اليوم الإثنين، أن قواته تمكنت من استعادة مطار كركوك من القوات الكردية، التي استولت عليه في حزيران/ يونيو 2014.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، بأن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع فرضت السيطرة على مطار كركوك”.