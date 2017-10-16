العبادي يدعو إلى فرض الأمن في كركوك بالتعاون مع البيشمركة‎

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاثنين، القوات الاتحادية إلى فرض الأمن في مدينة كركوك، بالتعاون مع البيشمركة.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، إن “رئيس الحكومة وجه القوات المسلحة بفرض الأمن في محافظة كركوك”، مشيرًا إلى أن “ذلك يكون بالتعاون مع أبناء المحافظة وقوات البيشمركة”.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية السيطرة على 7 مناطق في مدينة كركوك، بعد ساعات من بدء التقدم باتجاه المدينة الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة.

وبدأت قبل منتصف ليل الاثنين، وحدات من الجيش العراقي وقوات النخبة وقوات تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، التقدم باتجاه مركز مدينة كركوك.

وبالتزامن مع ذلك، دخلت فصائل من الحشد الشعبي إلى قضاء طوزخرماتو الذي تتواجد فيه قوات من البيشمركة.

وتأتي تلك التطورات بعد ساعات من تصريح للعبادي، اعتبر فيه أن استقدام وحدات من البيشمركة وأخرى تابعة لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية لمحافظة كركوك، بمثابة إعلان حرب على بغداد.

وتصاعد التوتر بين البيشمركة والقوات العراقية في الأيام القليلة الماضية، في مناطق التماس بين الجانبين جنوبي محافظة كركوك.

وسيطرت البيشمركة على كركوك، في أعقاب انسحاب الجيش العراقي منها أمام اجتياح تنظيم داعش شمال وغربي البلاد صيف 2014.