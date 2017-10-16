القوات العراقية تسيطر على منشأة غاز استراتيجية في كركوك وتهاجم البيشمركة

أعلنت القوات العراقية سيطرتها على منشأة غاز الشمال النفطية، وعدة مواقع استراتيجية أخرى ضمن عملياتها في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الرسمية: “إن القوات العراقية سيطرت على مركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك، وما زالت القوات تتقدم باتجاه المواقع الأخرى، لانتزاعها من سيطرة قوات البيشمركة الكردية”.

وأضافت الخلية، أنه تمت السيطرة على أحياء الصناعي وتركلان وناحية يايجي، بالإضافة إلى معبر جسر خالد، والسيطرة على طريق الرياض – مكتب خالد ومعبر مريم بيك، والسيطرة على طريق الرشاد – مريم بيك باتجاه فلكة تكريت.

ويأتي ذلك بعد إعلان التلفزيون الرسمي العراقي، سيطرة القوات العراقية على مناطق واسعة من كركوك الغنية بالنفط، دون مواجهة من قوات البيشمركة الكردية.

وقال مصدر بالجيش العراقي :”إن القوات الاتحادية بدأت الليلة البارحة، عملية في محافظة كركوك تهدف إلى فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة، واستعادة المرافق الحيوية بها.”