مقتل 12 من الحشد الشعبي بمواجهات مع البيشمركة في كركوك

لقي 12 عنصراً من ميلشيات الحشد الشعبي في العراق، مصرعهم خلال اشتباكات اندلعت في الحي الصناعي جنوب محافظة كركوك، مع قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان.

وقالت مصادر أمنية عراقية تساند الحشد الشعبي في كركوك، في تصريحات لقناة “الشرقية نيوز” الفضائية، إن “12 عنصراً من قوات الحشد، لقوا مصرعهم خلال المواجهات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم الاثنين مع قوات البيشمركة الكردية، في فلكة الحي الصناعي لمحافظة كركوك”.

وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء إيرانية الاثنين، أن “قوات البيشمركة الكردية، هاجمت مقراً لقوات الحشد الشعبي في قضاء طوز خورماتو جنوب مدينة كركوك”.