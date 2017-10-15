محافظ كركوك يدعو أهالي المحافظة إلى الدفاع عن مدينتهم

دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم أهالي المحافظة، اليوم الاثنين، إلى الدفاع عن مدينتهم.

وقال كريم في تصريح لعدد من وسائل الإعلام خلال تجواله في المحافظة “اننا سندافع عن مدينتنا”.

ودعا كريم أبناء المحافظة إلى “حمل السلاح والدفاع عن مدينتهم”.

وأعلن مجلس أمن اقليم كردستان، اليوم الاثنين، ان “القوات العراقية تقدمت للاستيلاء على حقول النفط في كركوك”.

وجاء ذلك بعدما أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بأن مئات المركبات والمدرعات التابعة للقوات الأمنية العراقية توجهت إلى كركوك، مشيرا إلى أن هذه القوات انتشرت حول محاور المحافظة.